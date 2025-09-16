لفتة رائعة من إمام عاشور لابناء مدينته .. ما علاقة ابنته كتاليا ؟ (صور)

كتب - يوسف محمد:

دخل المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال فرناندو سانتوس، دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

مدرب الأهلي الجديد

وقال فايق في تصريحات، خلال تقديمه، برنامج "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي مصر" مساء الإثنين: "هناك ثنائي مرشح بقوة لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، من بينهم أورس فيشر السويسري الذي يعد الأقرب لتولي تدريب الأهلي".

وأضاف: "تم عقد اجتماع عبر زووم مع المدير الفني أورس فيشر من قبل مسؤولي النادي الأهلي، للتحدث في الكثير من الأمور حول إمكانية توليه تدريب الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع: "البرتغالي فيرناندو سانتوس المدير الفني السابق لمنتخب البرتغالي، دخل في دائرة اهتمامات المارد الأحمر، لتولي القيادة الفنية للفريق، لكن بنسبة أقل من أورس فيشر".

ويمتلك فيرناندو سانتوس مسيرة تدريبية كبيرة، رفقة العديد من الأندية والمنتخبات أيضًا، أبرزها تولي القيادة الفنية للمنتخب البرتغالي، تمكن من تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا رفقة البرتغالي في عام 2016.

ويسعى النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

ويذكر أن عماد النحاس يتولى تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد بشكل رسمي مع مدير فني أجنبي في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

