مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مارسيليا

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

الفلبين

- -
12:30

مصر

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي

- -
19:00

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

الدحيل

جميع المباريات

إعلان

تحرك عاجل من جون إدوارد لاحتواء أزمة لاعبي الزمالك

10:16 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد وهشام نصر
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جون إدوارد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن تحرك من المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد لاحتواء غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تأخر المستحقات المالية لهم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن جون إدوارد قد أرسل للاعبي الزمالك رسالة عبر تطبيق واتساب وعدهم خلالها بصرف المستحقات المالية المتأخرة لهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

الزمالك من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة من عصر يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف.

اقرأ أيضًا:
"3 دول أوروبية مختلفة".. أين تقع عقارات محمد صلاح ؟

كشف سبب اللقطات المثيرة للجدل لجون إدوارد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون إدوارد مستحقات لاعبي الزمالك الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان