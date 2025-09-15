تحرك عاجل من جون إدوارد لاحتواء أزمة لاعبي الزمالك

شوبير يكشف قرار عاجل من إدارة الكرة بالأهلي ضد اللاعبين

القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر عن تحرك من المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد لاحتواء غضب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب تأخر المستحقات المالية لهم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن جون إدوارد قد أرسل للاعبي الزمالك رسالة عبر تطبيق واتساب وعدهم خلالها بصرف المستحقات المالية المتأخرة لهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

الزمالك من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة من عصر يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف.



