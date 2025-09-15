كشف سبب اللقطات المثيرة للجدل لجون إدوارد

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر سبب اللقطات المثيرة للجدل التي ظهر بها المدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد دون أي رد فعل خلال أهداف فريقه في مرمى المصري.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة على نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن سبب ظهور جون إدوارد حزينًا؛ لكثرة الضغوط عليه، في ظل الأزمات المادية التي يعاني منها النادي، ويخشى أن تؤثر على مستقبل الفريق، لمشاهدة لقطات المدير الرياضي للزمالك خلال مباراة المصري.. اضغط هنا

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف.

