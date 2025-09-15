"لا داعي للتخدير".. رسالة قوية من ممدوح عباس للجماهير

كتب- محمد عبدالهادي:

رد المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي وأرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، حول الاتهامات التي وُجهت لموكلته مؤخرًا بالإتجار في مرض زوجها.

ووجهت أسرة إبراهيم شيكا الممثلة في والدته وأشقاءه اتهامات لزوجة إبنهم بقيامها بتكفين الراحل إبراهيم شيكا سريعًا حتى لا يتمكنوا من رؤيته وهو ما أثار شكوكهم حول أسباب وفاته الحقيقية وتبرعه بأعضاءه.

وقال جلال صوابي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحدث" مساء أمس الأحد:"هذا الكلام عار تمام من الصحة ولا يستند إلى أي دليل".

وأضاف صوابي: "موكلتي هبة التركي أوضحت في أكثر من مرة أنها انتظرت وصول أسرته لتوديعه قبل الدفن، ولكنهم وصلوا متأخرين بحوالي 7 ساعات من بعد إبلاغهم بوفاته وبالتالي لن تنتنظرهم وقامت بتكفينه".

وأتم المحامي تصريحاته بقوله: "زوجته قامت بتكفينه للتجهيز للدفن، وغير صحيح انتظار وصولهم حتى البدء في عمليه التكفين لذلك عند وصولهم وجدوه مكفن وكل الجدل المثار أن هبة التركي كفنت إبراهيم علشان مش عايزه أهله يشوفوه ده غير صحيح وبيحاولوا يشككوا في واقعه معينة أن إبراهيم تبرع بأعضائه أو تمت سرقة أعضائه أو يعاني من السرطان".

