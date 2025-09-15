هل غرمّ الأهلي لاعبيه مليون جنيه بعد التعادل مع إنبي؟.. مصدر يرد

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة توقيعهم عقوبة قدرها مليون جنيه من عقود اللاعبين عقد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين ما تردد عن خصم مليون جنيه من كل لاعب، مشيرًا إلى أن لائحة الفريق للموسم الجاري 2025/26 لا يوجد بها أي بند بخصم مليون جنيه حال التعادل.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز ال15 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز السابع بجدول الترتيب.

