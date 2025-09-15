مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

هل غرمّ الأهلي لاعبيه مليون جنيه بعد التعادل مع إنبي؟.. مصدر يرد

05:45 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وإنبي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (1)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (7)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (6)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (5)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (4)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (3)
  • عرض 12 صورة
    الأهلي ضد إنبي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة ـ مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي حقيقة توقيعهم عقوبة قدرها مليون جنيه من عقود اللاعبين عقد التعادل مع إنبي.

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين ما تردد عن خصم مليون جنيه من كل لاعب، مشيرًا إلى أن لائحة الفريق للموسم الجاري 2025/26 لا يوجد بها أي بند بخصم مليون جنيه حال التعادل.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز ال15 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما رفع فريق إنبي رصيده إلى النقطة رقم 9 في المركز السابع بجدول الترتيب.

اقرأ أيضًا:
هل يغيب زيزو وإمام عاشور عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا؟.. مصدر يرد

"خطف واحدة من رونالدو بمبلغ خيالي".. أسطول سيارات ميسي الذي قد لم تشاهده من قبل

"مش بالأسامي والمكايدة".. الغندور يثير الجدل حول صفقات الـ 100 مليون في الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي عقوبة لاعبي الأهلي وليد صلاح الدين الأهلي الأهلي وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"قطع إجازة الساحل".. الخطيب يحضر اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

نتنياهو يستقوي بأمريكا ويتحدى العرب وأوروبا: حكومات ضعيفة.. وسنضرب حماس أينما كانوا
رسالة تحذير لشعب إسرائيل.. نص كلمة السيسي في القمة العربية الإسلامية الطارئة
السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر
الجامعة العربية: قطع العلاقات مع إسرائيل قرار سيادي يخص الدول (فيديو)
رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم