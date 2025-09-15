"حالة الأهلي محتاجه تدخل الأمم المتحدة".. ميدو يطلق تصريحات نارية

كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على الحالة السيئة التي ظهر عليها لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي منذ بداية الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندما يكون الإعلام الموالي مؤذي أكثر من إعلام المنافس".

وأضاف: "الإعلام اللي أقنع جمهور الأهلي إنه من الناحية الفنية يعني منافسة جوه الملعب بس وحط تحت جوه الملعب بس دي مليون خط دفاعه الأساسي مكون من محمد هاني وبيكهام والعش وكوكا يقدر يكون منافس شرس على كل البطولات ده اسمه إعلام مضلل مش إعلام تابع للنادي".

واختتم تصريحاته: "الحالة الفنية لفريق الأهلي السنة دي محتاجه تدخل الأمم المتحدة مش قرار من رابطة الأندية!! هتعملوها ازاي دي بقى".

