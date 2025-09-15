كتب ـ يوسف محمد

أبدى أسامة عرابي نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، استيائه الشديد، بعد تعادل الأهلي مع نظيره إنبي أمس في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي وإنبي

الأهلي تعادل بهدف لمثله مع نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

وقال عرابي في تصريحات خاصة لمصراوي عقب المباراة: "تعادل الأهلي أمام إنبي غير متوقع تمامًا؛ خاصة في ظل التعديلات والتغييرات الكبيرة التي حدثت في الفترة الماضية".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "هناك أمر غير مفهوم داخل الفريق، خاصة في ظل الصفقات القوية والكبيرة التي تم إبرامها في الفترة الماضية، وكان من المتوقع أن يقدم الفريق مستويات قوية نظرا للقائمة التي يملكها الفريق حاليا".

وتابع: "لا بد أن يكون هناك وقف، ودراسة ما يحدث داخل الفريق في ظل تراجع النتائج في الفترة الماضية، لمعرفة السبب وراء هذه النتائج، ليس هناك روح من اللاعبين بالقدر الكافي لتحقيق الانتصارات".

وأتم عرابي:"أتوقع أن تحل كل هذه الأزمات في الفترة المقبلة، الأهلي يظل مرشحًا قويًا للفوز بلقب الدوري، خاصة وأن المنافسة لا تزال طويلة ونحن في بداية المسابقة".

ويعد هذا هو التعادل الثالث للأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم، خلال 5 مباريات، حقق الفوز في مباراة وتلقى الهزيمة في مثلها.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري

الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

