موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

10:16 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الأهلي وإنبي

background

كتب - نهى خورشيد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا بعد تعادله أمام نظيره إنبي بالجولة السادسة من الدوري.

نتيجة مباراة إنبي والأهلي

الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع نظيره إنبي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساء، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر 2025، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد لمباريات دوري نايل.

