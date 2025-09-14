كتب- محمد خيري:

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلى لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت فى تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومى 18 و21 سبتمبر الجارى قبل انطلاق مباريات المجموعة التي تجمع مصر بمنتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

من جانبه، أكد ماهر المهدي سفير مصر فى دولة تشيلي جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة منتخب شباب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتي تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

أضاف السفير المصرى أن الأجواء فى تشيلي رائعة وهي مشمسة نهارا وتميل للبرودة ليلا، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة فى سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري في مهمته الوطنية بالمونديال .