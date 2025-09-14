مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 0
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

للمشاركة في المونديال.. بعثة المنتخب الشباب تصل تشيلى بعد 26 ساعة طيران

04:09 م الأحد 14 سبتمبر 2025

بعثة منتخب الشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وصلت منذ قليل بعثة المنتخب الوطنى للشباب تحت 20 عاما، إلى تشيلى لخوض معسكر مغلق هناك استعدادا لبطولة كأس العالم بعد رحلة طيران استغرقت 26 ساعة تقريبا.

وتخلل الرحلة ترانزيت فى تركيا لمدة 7 ساعات، ويخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومى 18 و21 سبتمبر الجارى قبل انطلاق مباريات المجموعة التي تجمع مصر بمنتخبات تشيلي صاحب الأرض والجمهور واليابان ونيوزيلندا.

من جانبه، أكد ماهر المهدي سفير مصر فى دولة تشيلي جاهزية السفارة المصرية لاستقبال بعثة منتخب شباب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم هناك والتي تقام من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

أضاف السفير المصرى أن الأجواء فى تشيلي رائعة وهي مشمسة نهارا وتميل للبرودة ليلا، مشددا على أن السفارة المصرية فى تشيلي تواصلت مع وزارة الرياضة هناك وأنهت كافة الإجراءات الخاصة باستقبال البعثة فى سانتياجو متمنيا كل التوفيق للمنتخب المصري في مهمته الوطنية بالمونديال .

منتخب الشباب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بعثة المنتخب المونديال تشيلى المنتخب الوطنى للشباب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام