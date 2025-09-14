ماذا يننتظر بيراميدز أو أوكلاند سيتي حال الفوز بكأس إنتركونتننتال؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي عند التاسعة من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك بيراميدز في المباراة بصفته بطلاً للنسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز في النهائي على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي.

وعلى الجانب الآخر يشارك فريق أوكلاند بصفته بطلاً لأوقيانوسيا بعد فوزه على نظيره هيكاري يونايتد من دولة غينيا الجديدة.

وحال فوز بيراميدز ببطولة كأس إنتركونتيننتال سيواجه فريق أهلي جدة السعودي المتوج بآخر لقب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة كأس آسيا أفريقيا المحيط الهادي

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند بنظيره أهلي جدة يوم 23 سبتمبر الجاري فى ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية على كأس آسيا أفريقيا المحيط الهادي.

