8 معلومات هامة عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة من العيار الثقيل في التاسعة من مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستضيف نظيره أوكلاند سيتي، في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

أبرز المعلومات عن مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي كالتالي:

1) بطولة كأس إنتركونتيننتال تقام بمشاركة أبطال القارات الـ6 وستكون ضربة البداية بين بيراميدز وأوكلاند سيتي على استاد الدفاع الجوي.

2) الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيواجه الأهلي السعودي بطل آسيا يوم 23 سبتمبر الجاري فى ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية على كأس آسيا أفريقيا المحيط الهادي.

3) فاز بيراميدز في آخر ودياته استعدادًا لمباراة أوكلاند على منتخب مصر للشباب بنتيجة 2-1.

4) يدير لقاء بيراميدز وأوكلاند سيتي، الحكم الأردني الشهير أدهم مخادمة، و يساعده مواطنيه محمد الكلاف وأحمد الرالي والإماراتي عادل النقبي حكمًا رابعًا.

5) يرتدي فريق أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

6) يرتدي فريق بيراميدز قميصه الجديد الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

7) تأهل بيراميدز للمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولي في تاريخه.

8) أوكلاند سيتي خسر في مباراته الودية الأخيرة بنتيجة 1-0 أمام يونايتد أف سي الإماراتي.

