ميدو يكشف عن 3 مباريات إذا فاز بها الزمالك سيتوّج بالدوري بنسبة 60%

قال أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق إن فريقه أمامه ثلاث مباريات خلال شهر سبتمبر إن فاز بهم سيتوّج بالدور بنسبة 60%.

وكتب ميدو عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد:"الزمالك عنده ٣ ماتشات الشهر ده لو فاز بيهم هيكون بطل للدوري بنسبة ٦٠٪ بس لازم الـ ٣ ماتشات دول يتاخدوا خطوة خطوة ويتم التحضير ليهم زي بعض وبنفس مستوى التركيز".

وأتم ميدو تدوينته بقوله:"مرة ثانية زي ما أكدت قبل بداية الدوري الزمالك عنده فريق متوازن أفضل من الأهلي و بيراميدز ناقص الزمالك الاستمرارية والاهتمام بكل المباريات الصغيره قبل الكبيرة وأنا متفائل خير إن شاء الله السنه دي الدوري في ميت عقبه".

نتيجة مباراة الزمالك والمصري

وكان الزمالك قد فاز بثلاثية نظيفة على نظيره المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

مباريات الزمالك في سبتمبر

وينتظر الزمالك ثلاث مباريات هامة خلال شهر سبتمبر إذ يحل ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 18،ثم يستضيف الجونة عند الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر ذاته على أن يختتم الشهر بمواجهة نظيره الأهلي عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن المصري الوصيف وثلاثة نقاط عن مودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا صاحبا المركزين الثالث والرابع والمتبقي لهما مباراة الجولة السادسة.

