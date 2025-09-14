مباريات الأمس
بعد قرار فيريرا.. موعد عودة الزمالك للتدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

10:48 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

تصحيح المسار.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

الزمالك مران الزمالك أخبار الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
