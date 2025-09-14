مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

تصحيح المسار.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري

10:33 ص الأحد 14 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم الأحد أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويبحث النادي الأهلي عن العودة مرة أخرى للانتصارات وتصحيح المسار خلال هذه المباراة، حيث تلقى الخسارة في الجولة الماضية من نظيره بيراميدز بهدفين دون رد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الـ15 في جدول مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط، بعد خوض 4 مباريات فاز في مباراة وتعادل في مباراتين وخسر لقاء.

وفي المقابل يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 8 نقاط، حيث لعب 5 مباريات فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وإنبي، في الثامنة مساء اليوم الأحد، على قناة أون تايم سبورت 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

