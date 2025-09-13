مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

بيراميدز

- -
21:00

أوكلاند سيتي

الدوري المصري

إنبي

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري بالدوري

11:57 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (18) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (17) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (20) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (3) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    المصري والزمالك (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والمصري (7) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، عقب الفوز على المصري اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك نجح في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري بثلاثية نظيفة اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

ونجح نادي الزمالك، في رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي، عند النقطة رقم 11 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

رد فعل مفاجيء من سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المصري

"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري يانيك فيريرا الدوري المصري مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد الدجوي
بعد ساعات من انطلاقها.. إرجاء تنسيق الثانوية الأزهرية بالتعليم العالي لهذا السبب
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام