أول قرار من يانيك فيريرا بعد فوز الزمالك على المصري بالدوري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين، عقب الفوز على المصري اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك نجح في تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره المصري بثلاثية نظيفة اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية، مساء يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

ونجح نادي الزمالك، في رفع رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 13 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد المصري البورسعيدي، عند النقطة رقم 11 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

