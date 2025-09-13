مباريات الأمس
"يخضع لعملية عاجلة".. عبد الحميد بسيوني يتعرض لأزمة قلبية قبل مباراة حرس الحدود والجونة

08:08 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد:

تعرض عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق حرس الحدود، لأزمة قلبية مفاجئة قبل مواجهة فريقه أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ونُقل بسيوني إلى المستشفى السعودي الألماني بالإسكندرية، إذ يخضع حالياً لعملية قسطرة عاجلة وتركيب دعامات أثر تعرّضه لأزمة قلبيّة مفاجئة.

نتيجة مباراة حرس الحدود والجونة

وفي سياق متصل ، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود في تحقيق فوز ثمين على الجونة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري نايل.

عبدالحميد بسيوني أزمة صحية لعبدالحميد بسيوني حرس الحدود والجونة
