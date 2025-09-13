مباريات الأمس
القضاء يشرف على الجمعية العمومية للأهلي

07:46 م السبت 13 سبتمبر 2025

شعار الأهلي

كتب - محمد القرش:

يقوم النادي الأهلي بمراجعة كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" المقرر له يوم الجمعة المقبل 19 سبتمبر الجاري، للتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي .

وحرصًا من النادي على توفير أقصى درجات الشفافية والتنظيم الدقيق، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية تم الاتفاق مع الجهة الإدارية على توفير إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

هذا ووجه مجلس الإدارة الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة الفاعلة في "الاجتماع الخاص" يوم الجمعة المقبل؛ من أجل التصويت على اعتماد التعديلات الجديدة، بعد صدور قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025.

كما ناشد النادي أعضاءه ضرورة تلبية الدعوة، والمساهمة في دعم الاستقرار المؤسسي وفق ما تقره لائحة النظام الأساسي.

