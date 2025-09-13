"واد لعيب".. ماذا قال عادل إمام وسعيد صالح عن محمود الخطيب كلاعب؟

كتب - محمد القرش:

لم يكن هناك صوت يعلو فوق صوت محمود الخطيب، الذي سحر الجماهير بهمسات كرة القدم، وتغنى به نجوم وأساطير شاشات التلفاز المصرية والعربية.

عادل إمام

وقال عادل إمام عن الخطيب: "مفيش شك أن الخطيب واد لعيب ما فيش كده، أحسن مهاجم في مصر الآن ويليه علي خليل".

وأضاف: "الخطيب والكرة فى "حالة حب"، وأنصحه بالابتعاد عن الباكات (المشاغبين)، وحارس المرمى يعتبر نفسه ماشفش حاجة لما الكورة تبقى مع الخطيب".

ونصحه: "أقول له اوعى الغرور، وتدرب كويس، وابتعد عن "بوبو" وسامي منصور الله يخليك، وأوحش حاجة في الخطيب شعره".

وزاد في تغنيه بلاعب الأهلي: "تشعر وأنت تشاهده بحلاوة الكرة المصرية التي افتقدناها من زمان، هو في كلمة "نوارة" فرقة الفنانين المتحدين الأهلوية الكروية".

سعيد صالح

وقال الفنان سعيد صالح: "بيبو؟ يا عيني و يا روحي عليه، ده أحلى لعيب في الدنيا كلها، مش فنان هذا الجيل وبس ده فنان سطر اسمه التاريخ مثل التتش وحجازي وعبد الكريم صقر والجندى وصالح".

وأردف: "حبيبي بيبو، على فكرة انا بحبه قوى قوى قوى، دايما مستعد ويعرف قدراته وقدرات خصمه، ومهاراته الأساسية فوق في العلالي خالص".

وأكد: "عايز أقول له لما يلعب لازم يحط فى اعتباره الناس اللى بتحبه وبتحب فنه، دى كفاية علشان يقدم لنا كل اللى عنده عشان (نتكيف) أكتر وأكتر".

وأضاف: "فنان الكرة الخطيب فى مهمته صعوبة أكثر من مهمتنا بالمسرح والسينما نحن نمتع الناس بالنكتة وبالحركة، لكنه هو يمتعهم بالتغزيلة والهدف، وكل لعب الخطيب "افيهات" كروية، ابن مين فى مصر اللي ما يقولش أن الخطي احسن لعيب".

واختتم نجم الفن: "كل ماتشات الخطيب حلوة وكل أهدافه إعجاز، لعيب مجبتوش ولادة، هو في كلمة (لو لم يكن لاعب كرة كنت أود أن يكون تلميذا في مدرسة المشاغبين)".