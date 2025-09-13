

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في قضية الاعب الراحل إبراهيم شيكا، وذلك فيما يخص توجيه بعض الاتهامات من قبل فتاة اسمها مروة يسري والمعرفة إعلاميا "ب بنت مبارك".

وكانت مروة يسري قد وجهت اتهامات ضد هبة التركي ووفاء عامر اتهمتها بالتجارة في الأعضاء وتبسببهم في وفاة اللاعب إبراهيم شيكا.

تعليق هبة تركي زوجة شيكا على حبس "بنت مبارك المزعومة"

من جانبها علقت هبة التركي اليوم السبت بعد قرار حبس مروة يسري، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتبت:" أنا حقي هيرجع صح ؟! وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين هذا وعد الله".

من جانبه قدمت وفاء عامر بلاغ ضدها بالسب والقذف والإساءة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قدمت هبة التركي بلاغات مشابهة.

حبس "بنت مبارك المزعومة"

محكمة جنح الإسكندرية قضت اليوم السبت، في البلاغ المقدم من وفاء عامر ضد مروة يسري بالحبس عامين وتغريمها 100 الف جنيه.

أمام فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة من قبل هبة التركي، فأكد المستشار جلال صوابي انه لم يتم الحكم فيه بعد ومازال قيد التحقيق.

