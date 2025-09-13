خالد بيومي يعلق على اعتذار محمود الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي

كتب ـ يوسف محمد:

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم الترشح لانتخابات النادي في الدوري المقبلة.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" اليوم السبت: "أصبح قرار اعتزال الخطيب للمهام الإدارية محل اهتمام بالغ، يفوق تأثيره قرار اعتزاله اللعب".

وأضاف المحلل الرياضي: "قد انعكس ذلك في التغطية الإعلامية المكثفة على مدار 24 ساعة، من قبل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخطيب للعدول عن قراره والبقاء في منصبه لفترة ولاية أخرى".

وتابع: "السؤال، هل يمتلك النادي الأهلي البديل المناسب؟ هنا، نتحدث عن نجم يتمتع بشعبية جارفة وحب وأمانة وقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي وجماهيره، وليس عن رجل أعمال يتعامل مع النادي كأحد مشاريعه الخاصة".

واختتم بيومي: "تاريخيًا، يعتمد الأهلي في إدارته على نجوم بارزين، ويعزى نجاحه إلى قوة هؤلاء النجوم وتأثيرهم على الجماهير".

وكان محمود الخطيب أعلن أمس الجمعة، عدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)