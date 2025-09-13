مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
19:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

1 2
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

خالد بيومي يعلق على اعتذار محمود الخطيب عن الترشح لرئاسة الأهلي

05:47 م السبت 13 سبتمبر 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    خالد بيومي
  • عرض 14 صورة
    خالد بيومي
  • عرض 14 صورة
    المحلل الرياضي خالد بيومي
  • عرض 14 صورة
    خالد بيومي
  • عرض 14 صورة
    الكابتن محمود الخطيب
  • عرض 14 صورة
    مروة عيد عبد الملك ومحمود الخطيب
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب وحسام غالي
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب من مران الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب في صلاة الجنازة
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب وكولر
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ يوسف محمد:

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم الترشح لانتخابات النادي في الدوري المقبلة.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" اليوم السبت: "أصبح قرار اعتزال الخطيب للمهام الإدارية محل اهتمام بالغ، يفوق تأثيره قرار اعتزاله اللعب".

وأضاف المحلل الرياضي: "قد انعكس ذلك في التغطية الإعلامية المكثفة على مدار 24 ساعة، من قبل وكالات الأنباء والقنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الخطيب للعدول عن قراره والبقاء في منصبه لفترة ولاية أخرى".

وتابع: "السؤال، هل يمتلك النادي الأهلي البديل المناسب؟ هنا، نتحدث عن نجم يتمتع بشعبية جارفة وحب وأمانة وقادر على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي وجماهيره، وليس عن رجل أعمال يتعامل مع النادي كأحد مشاريعه الخاصة".

واختتم بيومي: "تاريخيًا، يعتمد الأهلي في إدارته على نجوم بارزين، ويعزى نجاحه إلى قوة هؤلاء النجوم وتأثيرهم على الجماهير".

وكان محمود الخطيب أعلن أمس الجمعة، عدم الترشح لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي خالد بيومي آخر أخبار النادي الأهلي رئاسة النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام