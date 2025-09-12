مباريات الأمس
"سبق وضم باسم مرسي".. ماذا نعرف عن نادي لاريسا اليوناني الذي تعاقد مع عمرو وردة؟

08:22 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
    عمرو وردة يستمتع بعطلته
    ستوري عمرو وردة
    ستوري عمرو وردة
أعاد نادي لاريسا اليوناني اللاعب المصري عمرو وردة إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة انتقال حر.

نادي أتروميتوس اليوناني كان التجربة الأخيرة لعمرو وردة إذ أصبح بلا نادِ مع نهاية الموسم الماضي 2025/2024.

وسبق وتواجد عمرو وردة بصفوف لاريسا في موسم 2019/2018 لمعرفة ما قدمه مع الفريق.. اضغط هنا

ما هو نادي لاريسا اليوناني الذي ضم عمرو وردة ؟

ويعد نادي لاريسا من الأندية العريقة في اليونان إذ تم تأسيسه عام 1964 ويعد من الأندية الكبرى بالبلاد خارج المدن الكبرى مثل أثينا وسالونيك.

بطولات نادي لاريسا

ويمتلك نادي لاريسا في خزائه بضعة بطولات مثل بطولة الدوري اليوناني موسم 87/88 وبطولة الكأس موسمي 84/85 و2006/07 وثلاثة ألقاب لدوري الدرجة الثانية اليوناني وبطولة السوبر.

أرقام باسم مرسي مع لارسيا الوناني

وسبق واستعار لاريسا المهاجم المصري باسم مرسي من صفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية لموسم 2018/19.

وشارك باسم مرسي بقميص لاريسا بخمس مباريات ولكن لم يُسجل أو يصنع أي هدف ليعود مرة أخرى للزمالك.

عمرو وردة باسم مرسي لاريسا اليوناني نادي عمرو وردة
