كبير مشجعي الأهلي يكشف لـ مصراوي شرط الأهلي الوحيد للتخلي عن الخطيب

كتب - نهى خورشيد

كشف حربي محفوظ كبير مشجعي النادي الأهلي، عن شرط مجلس إدارة النادي الأهلي الوحيد للموافقة على رحيل محمود الخطيب من رئاسة القلعة الحمراء.

وقال حربي في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن يتجاوز عنه أي طرف، سواء لجنة الحكماء أو أعضاء النادي أو الجمعية العمومية، هو حالته الصحية، فلو كانت صحته بالفعل لا تسمح، فلا أحد يمكنه أن يجبره على الاستمرار، لأننا نحبه ونحترمه ونقدّر تاريخه، لكن صحته فوق كل اعتبار".

وأضاف: "حتى لو قرر عدم الترشح أو عدم استكمال الفترة الحالية، فسيبقى الخطيب رئيساً شرفياً للنادي الأهلي، وستظل آراؤه واستشاراته محل تقدير".

وتابع كبير مشجعي الأحمر:" فهو لا يستطيع أن يبتعد عن النادي، حتى في فترة المهندس محمود طاهر، كان يتواجد من حين لآخر، وبعد انتهاء دورة طاهر، عاد الخطيب بإجماع الجمعية العمومية التي اختارته رئيسًا لدورتين متتاليتين، دائمًا بقائمة كاملة ناجحة بلا منازع".

وأتم حديثه قائلاً:" اليوم، إذا اضطر الكابتن الخطيب للابتعاد بسبب حالته الصحية، فهذا سيكون الاستثناء الوحيد. أما في كل ما عدا ذلك، فسيظل الخطيب أيقونة الأهلي ورمز تاريخه".