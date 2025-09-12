الخطيب يعلن رحيله رسمياً عن رئاسة النادي الأهلي

كتب - نهى خورشيد

أعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رحيله رسمياً عن رئاسة القلعة الحمراء، موكداً عدم خوضه الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وجاء بيان الخطيب كالأتي..

بسم الله الرحمن الرحيم

زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي،

منذ ثماني سنوات تعاهدنا مع جماهير النادي الأهلي وأعضائه أن نعمل بإخلاص وجهد ورؤية، ليبقى الأهلي دائمًا على القمة، بتاريخه ومبادئه وبطولاته، وبما يشهده من تطوير مستمر في منشآته وخدمات أعضائه.

وعلى مدار دورتين انتخابيتين، تشرفت برئاسة مجلس الإدارة، والعمل معكم – ومع زملائكم أعضاء المجلس السابق – من أجل رفعة نادينا على كل المستويات: الرياضية والاقتصادية والإدارية والإنشائية والخدمية والمجتمعية. فكان كل بناء أو تطوير، أو إنجاز أو بطولة في مختلف الألعاب، ثمرة عمل مؤسسي وجهد جماعي، وإدراك حقيقي لمكانة وقيمة النادي الأهلي محليًا وإفريقيًا وعالميًا. ولكم جميعًا كل الشكر والتقدير.

وكما تعلمون، فقد حاولت مرارًا أن أبتعد لفترة تنفيذًا لنصيحة الأطباء، لكن المستجدات المتلاحقة كانت تضطرني في كل مرة للعودة إلى مباشرة العمل اليومي، التزامًا بالمسؤولية التي كلفني بها أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وتقديرًا لثقة جماهيره وطموحاتهم. واليوم، أصبح من الضروري أن أستجيب لتوصيات الأطباء المشددة بالابتعاد عن أي ضغوط.

ومع اقتراب الدعوة لانتخابات مجلس إدارة جديد في أقل من شهرين، أعلن عدم ترشحي لفترة جديدة، وبدء مرحلة علاجي اعتبارًا من الآن، واضعًا كامل ثقتي في كفاءاتكم وقدرتكم على إدارة المرحلة المقبلة، مع استعدادي لتقديم الرأي أو المشورة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي الختام، أناشد السادة أعضاء النادي الأهلي الكرام حضور الجمعية العمومية الخاصة المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025، للمشاركة في صياغة مستقبل نادينا.

أشكركم جميعًا، وأتمنى لكم التوفيق في خطواتكم المقبلة.

ويبقى النادي الأهلي دائمًا شرفًا لكل منتمٍ إليه، ومصدرًا للفخر والريادة للرياضة المصرية، ووطننا الحبيب مصر.

موعد انتخابات النادي الأهلي

ولم يتم الإعلان بشكل نهائي عن موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن من المتوقع أن تقام خلال شهر نوفمبر المقبل 2025.

رئاسة محمود الخطيب للأهلي

محمود الخطيب سبق وفاز برئاسة مجلس إدارة النادي في ديسمبر 2017 على حساب محمود طاهر.