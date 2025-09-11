مباريات الأمس
"طبيعي ننتقده زي ما كان بيعمل مع فيتوريا".. تصريحات قوية من الغندور لحسام حسن

09:26 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

علق خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على مستوى حسام حسن المدير الفني للفراعنة في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"من الطبيعي أن يكون هناك انتقاد للكابتن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، خصوصاً أنه كان ينتقد أداء المنتخب في عهد فيتوريا، من حيث التشكيل، واختيار اللاعبين، وضعف مستوى الخصوم".

وأضاف:"بالتالي من الطبيعي أن يتقبل النقد الآن، ويتقبل نفس الكلام اللي كان مقتنع به قبل توليه المسؤولية، كلنا نريده أن ينجح، لكن النجاح لا يأتي إلا بتقبل الآراء والعمل على تصحيح الأخطاء".

خالد الغندور يوجه رسالة قوية لـ حسام حسن

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوزاً في المواجهة الأولى أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين، ليتعادل سلبياً أمام بوركينا فاسو في المواجهة التي أقيمت على ملعب 4 أغسطس يوم الثلاثاء الماضي.

