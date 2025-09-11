كتب - نهى خورشيد

كشف الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، تأسيس نادٍ رياضي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى "مودرن سبورت دبي".

وأوضح دعبس أن سيتم تكوين فريق جديد سيبدأ مشواره رسمياً بالمشاركة في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي، إذ يستعد لخوض أولى مبارياته يوم الخميس 19 سبتمبر الجاري.

وأكد رئيس النادي أن هذه المبادرة تمثل الانطلاقة الأولى لمشروع توسع عالمي يستهدف إنشاء أندية جديدة في عدة دول، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تنطلق من الإمارات، على أن تمتد لاحقاً إلى نيجيريا، ثم إلى قارة أوروبا، وتحديدًا في جمهورية إيرلندا.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية نادي مودرن سبورت الهادفة إلى بناء قاعدة رياضية قوية، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب المساهمة في تطوير المواهب الكروية ودعم الاستثمار في البنية التحتية الرياضية.