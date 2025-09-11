كتب - نهى خورشيد

أكد الكرواتي كورنيسلاف يورشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على أهمية الحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم.

وقال يورشيتش في تصريحات تلفزيونية: "في المباريات النهائية أو المواجهات الكبيرة تحتاج لدعم الجماهير، رأينا مثلًا نيوكاسل أمام ليفربول بعشرة لاعبين، لكن جماهيرهم منحتهم طاقة هائلة، كل الأندية الكبرى في العالم لديها جماهير عظيمة، وهذا جزء أساسي من النجاح".

وتطرق المدرب الكرواتي للحديث عن مواجهة الأهلي في الموسم الماضي قائلاً:"خسرنا أمام الأهلي بركلة جزاء في مباراة مهمة، وكنت حزيناً للغاية، لكننا عدنا وانتصرنا على الأهلي بنفس الحكم، هذا أمر غريب، لكنه في النهاية جيد لكرة القدم المصرية".

وأضاف: "ليس من المنطقي أن يفوز الأهلي بكل شيء، التنوع في البطولات يفيد جميع الأندية، ويعود بالنفع على المنتخب الوطني أيضًا".

وعن وضع بيراميدز بعد التتويج ببطولة إفريقيا، أوضح يورشيتش: "تحدثت مع الإدارة بعد الموسم التاريخي، وكنت مقتنع بضرورة تدعيم الفريق بـ4 أو 5 لاعبين جدد، على أن يكون 3 منهم على الأقل في التشكيل الأساسي، كما فعل مانشستر يونايتد مع فيرجسون من قبل، بهذه الطريقة يدخل دم جديد للفريق ويزيد التنافس داخل غرفة الملابس".

واختتم المدير الفني حديثه قائلاً :"رغم ذلك، أؤمن باللاعبين المتواجدين معي، بالنسبة لي هم الأفضل في العالم سأواصل العمل معهم بأقصى طاقة، لكنني كنت أتمنى إضافة صفقات جديدة للحفاظ على الحماس والروح التنافسية بعد موسم كبير".