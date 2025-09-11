"تغيير عقلية اللاعبين".. يوريتشيتش يكشف عن أهم إنجازاته مع بيراميدز

كتب - نهى خورشيد

أكد الكرواتي كورنيسلاف يوريتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن أبرز إنجاز حققه منذ توليه القيادة الفنية للفريق هو تغيير عقلية اللاعبين وتجهيزهم لخوض المباريات الكبرى.

وقال يوريتشيتش في تصريحاته تلفزيونية :"أكبر مشكلة واجهتها عند قدومي هي العادات لدى بعض اللاعبين المصريين، جميعنا لدينا عادات، لكن إذا أردنا التطور في حياتنا وفي كرة القدم علينا أن نغير هذه العادات".

وأكمل مدرب بيراميدز:"عملت على تغيير بعض الأمور بشكل إيجابي داخل غرفة الملابس، خاصة وأنني سمعت وقت وصولي أن بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب في المباريات الكبيرة ضد الأهلي أو الزمالك، وأنهم يرتكبون أخطاء حاسمة،،لكن مع الوقت والتدريبات والاجتماعات استطعنا أن نغيّر هذا الفكر، والآن نحن مستعدون لتلك المواجهات الكبرى".

وأتم: "إدارة النادي لم تطلب مني بشكل مباشر تغيير عقلية الفريق، لكنني أدركت بنفسي أن هذا الأمر ضروري، أنا أؤمن بقدرتي على نقل طاقتي وشخصيتي للاعبين، ولم أكن موهبة فنية كبيرة حين كنت لاعباً، لكنني صنعت مسيرتي بالقتال والإصرار، وهذا ما أحاول غرسه في لاعبي بيراميدز".