"إنهاء الخلاف".. 9 صور لجلسة خاصة بين مصطفى محمد وحسام حسن

كتب - يوسف محمد:

أنهى الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومصطفى محمد مهاجم المنتخب، كل التكهنات المثارة خلال الفترة الماضية، حول وجود أزمة بين الثنائي، بسبب عدم لعب مصطفى محمد أساسي مع المنتخب باستمرار.

وظهر الثنائي مصطفى محمد وحسام حسن وهما يعانقان بعضهما البعض اليوم في مطار القاهرة، عقب العودة من بوركينا فاسو، بعد مواجهة المنتخبين معا في تصفيات كأس العالم 2026.

ودخل الثنائي حسام حسن ومصطفى محمد في حوار جانبي، عند الوصول إلى مطار القاهرة، حيث بدأ حسن في منح اللاعب بعد النصائح والتعليمات الخاصة، في لقطة تدل على المودة والروح الجيدة بين الثنائي.

وكان مصطفى محمد شارك لمدة لا تتجاوز الـ10 دقائق في مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو أمس، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويذكر أن التعادل السلبي دون أهداف، كان قد حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو أمس، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

