كتبت-هند عواد:

كشف مصطفى “شيكا” قائد منتخب مصر لكرة الشارع، كواليس لقائه مع محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق.

ولبّى شيكابالا أمنية مصطفى الذي حقق كأس العالم لكرة الشارع، واستقبله اليوم الأربعاء في نادي “G” الذي يتولى رئاسته.

وقال مصطفى شيكا في تصريحات خاصة لمصراوي: “تلقيت مكالمة اليوم من صديق شيكابالا، رجل محترم جدًا واستقبلني بمعاملة غير طبيعية، مش كروتة، جلست معهم، جعل اللاعبين يلتقطون الصور معي ويصفقون لي”.

وأضاف: “شيكابالا قام لي من على الكرسي، وجلست بجواره، أطيب قلب في الدنيا، وقال لي إن شاء الله سنوفر للمنتخب أموالًا ودعمًا، لأننا حصلنا على كأس العالم، ليس شيئًا قليلًا”.

واختتم مصطفى شيكا: “أخبرني أنه سيقف معي ويساعدني، وأخذ رأيي في فريقه، رجل لم أرَ مثله، جدع وطيب، ونزلني الملعب وأهداني قميصه ووقّع عليه، جلست معه ساعة ونصف، وأخبرني أنني إذا احتجت أي شيء أتواصل معه، هذه من أحسن المقابلات التي حصلت في حياتي”.