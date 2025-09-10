مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

جميع المباريات

بعد تصريحات إسماعيل يوسف.. مصراوي يكشف هوية لاعب الأهلي القريب من الاتحاد الليبي

02:49 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    اسماعيل يوسف
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات من تدريبات الأهلي اليوم_6
    حسين الشحات
    حسين الشحات
    حسين الشحات (1)
القاهرة-مصراوي

كشف مصدر مطلع اسم اللاعب الذي تحدث عنه إسماعيل يوسف، مدير شؤون كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي.

وكان إسماعيل يوسف صرح لقناة MBC مصر 2، قائلًا: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية من صفوف الأهلي لضمه. مسؤولو نادي الاتحاد متخوفون من التعاقد مع لاعبين مصريين بسبب تجربة محمود عبد المنعم (كهربا)، لعدم الاستمرارية والانضباط إلى حدّ ما، لكن كل شيء انتهى، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية."

وقال مصدر مطّلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "حسين الشحات هو اللاعب المقصود. عرض الاتحاد جاء بشكل شخصي، لكن اللاعب فضّل تأجيل الرد حتى تتضح فرص مشاركته مع الأهلي."

وأضاف المصدر: "إذا اتضح أن فرصته في المشاركة صعبة، فمن المحتمل أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة عام، لكن حتى الآن، لم يتلقَّ الأهلي أي عرض رسمي".

اقرأ أيضًا:

سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

آخرها خوان بيزيرا.. الأزمات المالية تحاصر الزمالك وتدخل ممدوح عباس

وزير الرياضة استقبلهم.. بعثة منتخب مصر تصل إلى القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات إسماعيل يوسف الاتحاد الليبي الأهلي
