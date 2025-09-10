القاهرة-مصراوي

كشف مصدر مطلع اسم اللاعب الذي تحدث عنه إسماعيل يوسف، مدير شؤون كرة القدم بنادي الاتحاد الليبي.

وكان إسماعيل يوسف صرح لقناة MBC مصر 2، قائلًا: "نقترب من الاتفاق مع لاعب مصري الجنسية من صفوف الأهلي لضمه. مسؤولو نادي الاتحاد متخوفون من التعاقد مع لاعبين مصريين بسبب تجربة محمود عبد المنعم (كهربا)، لعدم الاستمرارية والانضباط إلى حدّ ما، لكن كل شيء انتهى، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية."

وقال مصدر مطّلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "حسين الشحات هو اللاعب المقصود. عرض الاتحاد جاء بشكل شخصي، لكن اللاعب فضّل تأجيل الرد حتى تتضح فرص مشاركته مع الأهلي."

وأضاف المصدر: "إذا اتضح أن فرصته في المشاركة صعبة، فمن المحتمل أن يخرج على سبيل الإعارة لمدة عام، لكن حتى الآن، لم يتلقَّ الأهلي أي عرض رسمي".

