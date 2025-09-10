قادما من الجامعة الأمريكية.. الزمالك يدعم فريق السلة بصفقة جديدة

كتب- محمد خيري:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب التعاقد مع آدم موسى لاعب المنتخب الوطني قادمًا من جامعة alifornia Baptist الأمريكي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.

وجاء التعاقد مع آدم موسى لمدة 3 مواسم بداية من الموسم الحالي 2025 /2026 وتنتهي في موسم 2027 /2028

آدم موسي يبلغ من العمر 23 عامًا ويجيد اللعب في مركز ( Point Guard ) وشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2023 التي أقيمت في الفلبين و حقق وقتها منتخب مصر المركز الـ 20 في البطولة بجانب مشاركته في بطولة كأس الأمم الافريقية الأخيرة والتي أقيمت في أنجولا

يحمل اللاعب الجنسية المصرية بالإضافة إلى الأمريكية خاصة وأنه ولد في مصر و سافر إلى أمريكا وهو فى الخامسة من عمره، ووالده الكابتن هشام موسى كان لاعبًا لكرة السلة في نادي الزمالك.

يأتي ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.