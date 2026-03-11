إعلان

"الإسكان" توجه ببدء تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة

كتب : محمد عبدالناصر

05:11 م 11/03/2026

المهندسة راندة المنشاوي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بالترشيد الكامل لاستهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة في بيان، ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء، بما يشمل تقليل شدة إنارة الطرق وترشيد إنارة الإعلانات على المحاور الرئيسية والشوارع العامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة ويتماشى مع توجهات الدولة في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة.

وشددت المنشاوي على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الإجراءات في مختلف المدن الجديدة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

راندة المنشاوي وزيرة الإسكان ترشيد استهلاك الكهرباء المدن الجديدة

