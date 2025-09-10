مباريات الأمس
"اللي بيحصل غريب جدا".. تعليق ناري من شوبير على بكاء إبراهيم حسن

12:48 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على بقاء إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، عقب التعادل مع بوركينا فاسو أمس الثلاثاء، والاقتراب بشدة من التأهل لكأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بكاء إبراهيم حسن وسعفان الصغير يوضح حجم الضغوط على جهاز المنتخب خلال الفترة الماضية".

وأكمل: "كانت هناك مطالبات كبيرة بتعيين حسام حسن وتم استقباله بشكل جيد، ثم بدأ بعدها الهجوم والضغط بشكل غير مبرر، وهناك بعض الصحفيين أكدوا أن حسام حسن سيرحل حتى لو تعادل مع بوركينا فاسو".

وأضاف: "توقيت غريب جدا للهجوم والتشكيك، والبعض أكد أننا سنخسر من بوركينا فاسو بنتيجة ثقيلة، وبعد التعادل بدأوا في الحديث عن الأداء، وهناك حالة عجيبة موجودة بشكل دائم".

وأوضح: "كان هناك مقترح أن تُقام مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة، لأن جيبوتي لا تلعب على ملعبها، وخرج الحديث على أنه من الصعب نقل المباراة حتى حال موافقة جيبوتي بسبب النزاهة والشفافية".

واختتم تصريحاته: "بوركينا فاسو فازت على جيبوتي 6 و4 في مباراتين، ونحن فزنا عليها بـ6 أهداف في المباراة الأولى، وحتى لو تم لعب المباراة في المغرب فلا توجد أي مشكلة لدينا".

