تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

0 0
02:30

أوروجواي

"أكثر من 15 دقيقة".. الغندور يكشف ما يحدث لـ عبدالقادر في الأهلي بعد العودة

11:36 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تكليف عادل مصطفى المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بإعداد أحمد عبد القادر نفسياً تزامنًا مع عودة اللاعب للتدريبات.

وغاب أحمد عبدالقادر، عن تدريبات الأهلي الجماعية، في الفترة الماضية، بقرار من الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، لعدم الحاجة لجهوده.

وقال الغندور في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "عماد النحاس كلف عادل مصطفى بالتحدث مع أحمد عبد القادر بشكل مستمر وإعداده نفسياً وذلك بعد عودة اللاعب للتدريبات خاصةً بعد غيابه لفترة طويلة".

وتابع الغندور: "عادل مصطفى قام بالتحدث مع عبد القادر أمس في جلسة استمرت أكثر من 15 دقيقة ويحاول تجهيز اللاعب بشكل نفسي استعدادا للدخول في مباريات الأهلي".

جدير بالذكر، أن أحمد عبدالقادر، عقده ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

أحمد عبدالقادر الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي الغندور خالد الغندور
