الأهلي يوقع عقوبة مالية قاسية على لاعبيه بعد الخسارة أمام بيراميدز

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن توقيع النادي الأهلي عقوبة مالية قاسية على لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام نظيرهم بيراميدز.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

وكان الأهلي قد خسر بثنائية نظيفة على يد نظيره بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين إلى أن الأهلي وقع عقوبة تشمل خصم ربع مليون جنيه من مستحقات كل لاعب بالفريق.

وهي الخسارة التي أدت إلى رحيل المدير الفني الإسباني للأهلي ريبيرو عن منصبه بصورة رسمية.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 مباريات بواقع فوز وتعادلين.

