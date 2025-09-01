مباريات الأمس
"حسمها جون إدوارد".. الزمالك يغلظ عقوبة لاعبه بعد الخسارة من دجلة

01:26 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

جون إدوارد ومدرب الزمالك

كتب- محمد خيري:

قرر جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، توقيع عقوبة مغلظة على محمود الونش مدافع الفريق الأبيض، على خلفية تعرضه للطرد، في مواجهة وادي دجلة التي أقيمت أمس في الدوري المصري.

وخسر نادي الزمالك من نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت هذه المباراة حالتي طرد؛ الأولى كانت من نصيب محمود حمدي "الونش"، قبل أن ينال إبراهيم البهنسي البطاقة الحمراء من جانب فريق وادي دجلة.

ووفقا لمصدر مطلع أكد أن جون إدوارد يرى أن الونش تهور في لقطة الطرد، وخسر فريقه لاعب في وقت يحتاج فيه جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز.

وأوضح المصدر، أن جون إدوارد يرى أن المدافع تسبب في ضرر للفريق كله ويجب محاسبته لعدم تكرار مثل هذه الأمور مرة أخرى، في المباريات المقبلة.

