"أحدهم تاريخي".. 4 أرقام سلبية للزمالك بعد خسارته أمام وادي دجلة

خسر فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة خلال مباراة الجولة الخامسة من الدوري التي أٌقيمت مساء الأحد.

الخسارة عادت بالزمالك إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري البورسعيدي الذي تصدر جدول ترتيب المسابقة.

وعلى الجانب الآخر رفع الفوز رصيد فريق وادي دجلة إلى النقطة 7 في المركز العاشر.

ولكن سجلت المباراة 4 أرقام سلبية لفريق الزمالك:

1) ضربة تاريخية

تعد هذه الخسارة هي الأولى لفريق الزمالك بتاريخ مواجهات لاعبي القلعة البيضاء ونظيرهم وادي دجلة بكافة المسابقات التي تقابلا بها.

2) هدفان بمباراة واحدة

الزمالك لم يسبق له خلال الموسم الجاري من الدوري أن سكنت مرماه هدفين إذ لم يستقبل سوى هدف وحيد بالخطأ سجله لاعبه محمود حمدي "الونش" في مرماه خلال مباراة موردن سبورت التي انتهت بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف.

3) الخسارة الأولى

الزمالك خاض 5 مباريات خلال الموسم الجاري من الدوري لم يهزم قبل مباراة وادي دجلة بواقع 3 انتصارات وتعادل.

4) الطرد الأول

لأول مرة خلال منافسات الموسم الجاري من الدوري يحصل لاعب بالزمالك على بطاقة حمراء وهو محمود حمدي "الونش".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 13 سبتمبر ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.