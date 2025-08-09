حكم دولي سابق يكشف مدى صحة هدف مودرن سبورت الأول في مرمى الأهلي

كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى صحة هدف مودرن سبورت الأول في مرمى النادي الأهلي والذي أحرزه لاعب الفريق حسام حسن.

وكان حسام حسن نجح في إحراز الهدف الأول لمودرن سبورت، في مرمى النادي الأهلي في الدقيقة 58 من زمن الشوط الأول.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "هدف مودرن سبورت صحيح، حكم الراية أخطأ بالإشارة إلى وجود تسلسل في البداية، خاصة وأن اللعبة واضحة".

وأضاف: "لكن حكم أشار إلى وجود تسلل، بسبب تمركزه الخاطئ في هذه اللعبة، لكن في النهاية الفار تدخل بشكل صحيح واحتسب الهدف".

ويلاقي الأهلي حاليا نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

حسام حسن يتابع مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري

ما سبب غياب اللوحات الإعلانية عن مباراة الأهلي ومودرن سبورت؟



