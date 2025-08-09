كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي"، على دعم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق بشكل قوي، خلال مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، بعد الهجوم عليه من جماهير الزمالك أمس.

ويلاقي النادي الأهلي حاليا نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وساندت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات أحمد سيد زيزو، عن طريق ترديد اسمه داخل المدرج أكثر من مرة، خلال إجراء اللاعبين عمليات الإحماء.

كما رددت الجماهير المتواجدة في المدرجات هتاف: "لسه محروق لسه بيغيظوا، كابوسك هو السيد زيزو".

وكان زيزو تعرض لهجوم قوي من قبل جماهير نادي الزمالك أمس الجمعة، خلال مباراة الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويذكر أن زيزو انتقل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، قادما من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفارس الأبيض.

أقرأ أيضًا:

بعد تعليق صلاح.. من هو "بيليه" فلسطين؟

يتضمن صلاح.. ليفربول يعلن إنتاج فيلم جديد



