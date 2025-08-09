2 ميسي في تشكيل زد لمواجهة المقاولون العرب بالدوري المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة، محمد شوقي، التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب الدوري الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد أحمد عادل ميسي ومصطفى سعد ميسي في خط هجوم نادي زد لمواجهة المقاولون.

تشكيل زد لمواجهة المقاولون

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد كاستيلو - أحمد ربيعة - أحمد طارق - علي جمال.

خط الوسط: أحمد عاطف - بيتر زيلو - أحمد الصغيري.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي - شادي حسين - أحمد عادل ميسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.