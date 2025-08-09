مباريات الأمس
الدوري المصري

المقاولون العرب

0 1
18:00

زد

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الأهلي

الدوري التونسي

مستقبل قابس

- -
18:30

الترجى الرياضي

مباريات ودية -أندية

ايفرتون

0 0
17:00

روما

مباريات ودية -أندية

ليدز يونايتد

0 1
17:00

ميلان

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

0 0
18:00

اتلتيكو مدريد

مباريات ودية -أندية

أرسنال

- -
19:00

أتلتيك بلباو

مباريات ودية -أندية

مانشستر سيتي

- -
22:00

باليرمو

صفقات الأهلي ومودرن سبورت قبل مواجهة اليوم

05:19 م السبت 09 أغسطس 2025

الأهلي ضد مودرن سبورت (2)

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي ومودرن سبورت بالدوري المصري.

وأبرم الفريقان العديد من التدعيمات استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٦.

وقام المارد الأحمر بالتعاقد مع ثمان لاعبين، بينما تعاقد مودرن سبورت مع 10 صفقات.

صفقات الأهلي الصيفية

1- أحمد سيد زيزو

2- أحمد رمضان بيكهام

3- محمد شكري

4- محمد سيحا

5- ياسين مرعي

6- محمود حسن تريزيجيه

7- محمد علي بن رمضان

8- محمد شريف

صفقات مودرن سبورت الصيفية

1- محمد أبو جبل

2- كمال السيد

3- أحمد مزهود

4- آدم رجيمي

5- محمد ممدوح

6- مصطفى مطاوع

7- محمد يسري

8- جودوين شيكا

9- رشاد المتولي

10- عماد حمدي

يُذكر أن المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري صفقات الأهلي صفقات مودرن
