صفقات الأهلي ومودرن سبورت قبل مواجهة اليوم
ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين النادي الأهلي ومودرن سبورت بالدوري المصري.
وأبرم الفريقان العديد من التدعيمات استعدادا للموسم الجديد ٢٠٢٥/٢٦.
وقام المارد الأحمر بالتعاقد مع ثمان لاعبين، بينما تعاقد مودرن سبورت مع 10 صفقات.
صفقات الأهلي الصيفية
1- أحمد سيد زيزو
2- أحمد رمضان بيكهام
3- محمد شكري
4- محمد سيحا
5- ياسين مرعي
6- محمود حسن تريزيجيه
7- محمد علي بن رمضان
8- محمد شريف
صفقات مودرن سبورت الصيفية
1- محمد أبو جبل
2- كمال السيد
3- أحمد مزهود
4- آدم رجيمي
5- محمد ممدوح
6- مصطفى مطاوع
7- محمد يسري
8- جودوين شيكا
9- رشاد المتولي
10- عماد حمدي
يُذكر أن المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
