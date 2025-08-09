الزمالة السوداني والزمالك المصري.. قصة عشق تتحول لمواجهة محتملة

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن لقاء محتمل يجمع بين الزمالك وفريق اتخذ من القميص الأبيض بـ"خطين حمر" قميصا له، تيمنا في القلعة البيضاء.

ينتظر الزمالك الفائز من مباراتي ديكيداها الصومالي والزمالة السوداني، في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالة السوداني تأسس عام 1967، على يد مجموعة من عشاق الزمالك، وتم تغيير الحرف الأخير فقط، لاختلاف اللهجات بين المناطق، وفقا لما ذكره عبد الرحيم حتيلة رئيس النادي في تصريحات سابقة.

وروى حتيلة قصة تأسيس النادي في تصريحات سابقة عبر قناة "دي إم سي"، قائلا: "الزمالك نادٍ عالمي لا يقتصر على المصريين فقط، بل يتمتع بشعبية في العالم العربي بأسره. وكان من الطبيعي أن نعتمد نفس تصميم القميص: أبيض بخطين باللون الأحمر، وهو ما نلتزم به منذ تأسيس النادي."

واختتم: "تسلّط الضوء علينا في الفترة الأخيرة بسبب تأهلنا إلى الدوري الممتاز، رغم أن الصعود جاء في فترة عصيبة تزامنت مع الحرب. ونتمنى أن يكون هناك تواصل قريب مع نادي الزمالك. أما عن اللاعب الذي أتمنى ضمه، فوالله، شيكابالا... حتى لو بلغ الثمانين من عمره، فسنظل نحلم بضمّه، فهو أيقونة ورمز لهذا النادي العريق."

