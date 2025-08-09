الموعد والمنافس.. طريق المصري في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أقيمت ظهر اليوم السبت فعاليات قرعة النسخة 23 من كأس الكونفدرالية الأفريقية التي شهدت تواجد ناديين مصريين وهما الزمالك والمصري البورسعيدي.

وأسفرت قرعة الأدوار التمهيدية عن مواجهة فريق المصري البورسعيدي في دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الفائز من مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي وممثل ليبيا.

ومن المقرر أن يتم تحديد ممثل ليبيا الثاني في البطولة يوم غد الأحد مع نهاية مرحلة الدور النهائي من الدوري الليبي التي تضم 6 أندية وهي: أهلي طرابلس، الهلال، أهلي بنغازي، الأخضر، الاتحاد والسويحلي؛ إذ سيواجه الفريق الذي سيحتل المركز الرابع نظيره ولايتا ديتشا في الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة ولايتا ديتشا الإثيوبي و ممثل ليبيا

ومن المقرر أن يلتقي فريق ولايتا ديتشا بنظيره ممثل ليبيا في ذهاب الدور التمهيدي الأول، في الفترة ما بين 19 إلى 21 من شهر سبتمبر المقبل على أن تكون مباراة العودة خلال الفترة ما بين 26 إلى 28 من شهر سبتمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة بنظيره المصري في دور الـ 32 ذهابًا في أحد أيام 17 إلى 19 أكتوبر على أن تقام مباراة الإياب أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر في مصر.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية مشاركة 58 فريقًا بعدما لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) 6 فرق من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للبطولة وهي: المصري والزمالك والوداد المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر منح مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق من الأندية المشاركة؛ كمساهمة منه في تخفيف الأعباء المادية عن تلك الفرق.

