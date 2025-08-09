القاهرة ـ مراسل مصراوي

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن القيمة المالية لصفقة إعارة الجناح المغربي بصفوف الأهلي رضا سليم لفريق الجيش الملكي في بلاده.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الصفقة تمت مقابل 175 ألف دولار إذ تنازل الأهلي عن قيمة الصفقة لصالح اللاعب في ظل الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع النادي مقارنة بما سيحصل عليه من الجيش الملكي.

ونوه المصدر إلى أن اللاعب سيحصل على راتب مماثل لما كان يتقاضاه في الأهلي، إلا أن المبلغ سيكون مدفوعًا بالكامل من جانب نادي الجيش الملكي، حيث سيحصل على 350 ألف دولار خلال موسم الإعارة، دون أن تتحمل خزينة الأهلي أي جزء منه، مضيفًا:"لم يكن هناك خيارات كثيرة فاللاعب كان سيحصل على 2.1 مليون دولار قيمة السنوات الثلاث المتبقية في عقده إذ لم يخرج للإعارة خلال أخر 24 ساعة من غلق باب القيد".

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن العقد لا يتضمن بند "إلزامية الشراء ولكن نادي الجيش الملكي يمتلك أفضلية التفاوض لضم اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.



اللاعب صاحب الـ 25 عاماً خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي الجيش الملكي إذ شارك بقميصه بـ 44 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اقرأ أيضًا:

"خلال النشيد الوطني".. لقطة طريفة لمحمد صبحي في مباراة الزمالك وسيراميكا

بعد هدفه في مرمى سيراميكا.. رسالة من شيكابالا إلى محمد شحاتة لاعب الزمالك