3 مكاسب للزمالك من مباراة سيراميكا كليوباترا

10:12 ص السبت 09 أغسطس 2025
قصّ فريق الزمالك شريط موسمه الجديد من بطولة الدوري 2025/26 بالفوز بثنائية نظيفة على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

المباراة كانت الأولى لفريق الزمالك بهيكلته الرياضية الجديدة بقيادة المدير الرياضي جون إدوارد وكذلك للجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وحقق الفوز بالمباراة مكاسب للزمالك على المستوى المعنوي والفني نستعرضها خلال السطور التالية:

1) ثقة البداية

الزمالك يخوض موسمه بجهاز فني جديد و10 صفقات جديدة انضمت على الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لذا كان الفوز هاماً ليكتسب المشروع الجديد للفريق الثقة من الجماهير والوسط الرياضي حتى لا يتعرض لانتقادات في البداية تؤثر بالسلب على مسيرة الفريق.

2) تجربة الصفقات

رغم قصر فترة تواجدهم مع الفريق إلا أن المدير الفني للزمالك حرص على الدفع ببعض الصفقات الجديدة إذ شارك الأنجولي شيكو بانزا الذي تم استبداله خلال الشوط الثاني كأساسي بينما تم الدفع بالثنائي الفلسطيني والمغربي آدم كايد وعبدالحميد معالي كبدلاء.

ونوه فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إلى أن المباريات المقبلة قد تشهد تواجد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وهو التوجه الذي يشير إلى رغبة فيريرا في تجربة أكبر قدر من الصفقات الجديدة حسب جاهزيتهم لدمجهم مع قوام الفريق.


3) تجربة خط الوسط

يبدو أن المدير الفني للزمالك فيريرا لم يستقر بعد على عناصر خط الوسط إذا بدأ خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بنبيل عماد ومحمد شحاتة وعبدالله السهيد ثم دفع بسيف فاروق جعفر وعبدالحميد معالي وآدم كايد خلال اللقاء.

وهي التجربة التي ستفيد فيريرا لتحديد مراكز قوته في خط الوسط إذ لا تكون المباريات الودية بالحماس والندية ذاتها في المباريات الرسمية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت الموافق 16 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية.

تيجة الزمالك وسيراميكا فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الزمالك سيراميكا كليوباترا
