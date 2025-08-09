مباريات الأمس
فيريرا يعلق على غضب لاعب الزمالك بعد استبداله أمام سيراميكا

02:34 ص السبت 09 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

علق يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على غضب لاعب الفريق شيكو بانزا، بعد استبداله في مباراة سيراميكا كليوباترا، التي جمعت بين الفريقين أمس.

وكان بانزا بدأ أساسيا في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، قبل أن يقرر فيريرا تغيير اللاعب في الدقيقة 66، ليخرج اللاعب غاضبا ولم يصافح أي من دكة بدلاء الزمالك.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "لم أر لاعب في حياتي، يكون سعيدا عندما يتم استبعاده أو استبداله في أي مباراة".

وأضاف: "موقف شيكو بانزا ليس كبيرا لكي نقف أمامه، لدي ثقة كبيرة في اللاعب وأنه سيقدم مستويات مميزة مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

واختتم فيريرا تصريحاته: "المباراة كانت صعبة، كان هناك دفاع قوي وكبير من على بانزا خلال المباراة من لاعبي الفريق المنافس".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

الزمالك وسيراميكا نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك يانيك فيريرا شيكو بانزا
