شاهد بالفيديو هدف ناصر ماهر للزمالك في مرمى سيراميكا

12:02 ص السبت 09 أغسطس 2025
القاهرة ـ مصراوي

سجل ناصر ماهر أولى أهداف الزمالك بالموسم الجديد من الدوري 2025/26 من بوابة سيراميكا كليوباترا.

ناصر ماهر سجل الهدف الأول للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا إذ سجل الهدف الثاني للفريق اللاعب محمد شحاتة بالدقيقة 90+8.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بالجولة الثانية من الدوري نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس.

اقرأ أيضًا:
"بعد 17 دقيقة".. أول حالة طرد بالموسم الجديد من مباراة بيراميدز ودجلة (فيديو)

8 صور لهدية راعى الأهلى الفاخرة للإسباني خوسيه ريبيرو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

