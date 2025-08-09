شاهد بالفيديو هدف ناصر ماهر للزمالك في مرمى سيراميكا

القاهرة ـ مصراوي

سجل ناصر ماهر أولى أهداف الزمالك بالموسم الجديد من الدوري 2025/26 من بوابة سيراميكا كليوباترا.

ناصر ماهر سجل الهدف الأول للزمالك في مرمى سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين على نظيره سيراميكا كليوباترا إذ سجل الهدف الثاني للفريق اللاعب محمد شحاتة بالدقيقة 90+8.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك بالجولة الثانية من الدوري نظيره المقاولون العرب عند التاسعة من مساء يوم السبت الموافق 16 أغسطس.

بطريقة رائعة.. ناصر ماهر يوقع على أول أهداف الزمالك في دوري NILE هذا الموسم 🏹 ⚽️ pic.twitter.com/4pfczM23LK — ON Sport (@ONTimeSports) August 8, 2025

