مباريات الدوري المصري.. مواعيد وجدول منافسات "الجمعة والسبت والأحد"

02:12 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الدوري المصري

تنطلق منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز 2025/26 اليوم الجمعة، بمواجهة بيراميدز لفريق وادي دجلة الصاعد حديثا.

ويشهد اليوم الأول من الجولة مواجهة قوية بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا الذي دعم صفوفه بثمان صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

ويستهل النادي الأهلي مشواره بالموسم الجديد عندما يلاقي نظيره مودرن سبورت غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء.

مباريات الدوري المصري

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة ضد بيراميدز - 6 مساء

المصري ضد الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - 9 مساء

السبت 9 أغسطس

سموحة ضد طلائع الجيش - 6 مساء

المقاولون العرب ضد زد - 6 مساء

الإسماعيلي ضد بتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت ضد الأهلي - 9 مساء

الأحد 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية ضد الجونة - 6 مساء

البنك الأهلي ضد غزل المحلة - 9 مساء

فاركو ضد إنبي - 9 مساء

