كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الراحل ابراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق والذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان المستقيم، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد شائعات بيع أعضاءه وأزمة الميراث مع زوجته ووالدته.

وكان "مصراوي"، قد تواصل مع محامي هبة التركي زوجة الراحل ابراهيم شيكا، ورصد كواليس الأزمة والبلاغات التي تم تقديمها للنائب العام ضد الاتهامات التي طالتها.. لمطالعة التفاصيل.. اضغط هنا.

ونعرض في السطور التالية، القصة الكاملة للأزمة وآخر تطوراتها كالتالي:

منذ وفاة اللاعب ابراهيم شيكا، اندلعت أزمة الميراث بين والدته وزوجته، حيث طالبت والدة اللاعب بالحصول على أموال نجلها بعد وفاته، وحقها في ميراث إبراهيم شيكا.

لتخرج زوجته هبة التركي وتنفي تركه لأي أموال، مشددة أن الراحل صرف جميع أمواله في رحلة علاجة ولم يترك أي ميراث.

وقال المستشار جلال صوابي محامي هبة التركي لمصراوي عن هذه القضية، أن والدة اللاعب الراحل ابراهيم شيكا وصلتها معلومات مغلوطة عن وجود أموال كثيرة للراحل، وهذا بعيد تمامًا عن الحقيقة.

وتابع: "تواصلنا مع والدة اللاعب ووضحنا لها كل شيئ، والقضية لم تتجه للمحكمة وتم الصلح بينهما والتراضي دون أي خلافات".

اتهامات حول سبب وفاة ابراهيم شيكا وبيع كليته

ثاني الأزمات التي طالت الراحل ابراهيم شيكا وزوجته هبة التركي، هو التشكيك في وفاته، حيث خرج بعض الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، اتهموا فيها هبة التركي وبعض الأشخاص ببيع كلية اللاعب، وأن وفاته لم تكن بسبب مرض السرطان.

وبناء على ذلك، رد محامي هبة التركي على تلك الادعاءات بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام والداخلية ضد تلك الأشخاص.

وقال جلال صوابي لمصراوي: "هناك أشخاص نشروا وقائع ملفقة ومغلوطة، بأن ابراهيم الله يرحمه لم يمت بالسرطان، وإنه كان متبرع بأعضائه، واتهمت زوجته باتهامات خطيرة زي الإتجار بالأعضاء البشرية، وده طبعًا كذب فج ومش حقيقي وقدمن بلاغات ضدهم في شهر يونيو الماضي.

حقيقة تشريح جثة ابراهيم شيكا

تلقت هبة التركي بعد وفاة زوجها، اتهامات قوية من شخصيات بارزة على السوشيال، تتهمها بالتجارة في أعضاء زوجها وبيع كليته، حيث وصلت تلك الاتهامات لمطالبتها بتشريح جثة زوجها للكشف عن حقيقة تلك الأقاويل.

هبة التركي أكدت عبر حسابها على منصة "تيك توك"، أنها لا تمانع من تشريح جثة زوجها ابراهيم شيكا، مؤكدة أن وفاته كانت بسبب مرض السرطان ولا تخشي من تشريح الجثة للتأكيد على صحة قولها.

وجاء رد المحامي جلال صوابي على تلك القضية، بأنه يرفض رفضا تامًا تلك المطالبات بتشريح جثة الراحل ابراهيم شيكا، معللًا ذلك عبر مصراوي: " لا نمانع من تشريح جثة ابراهيم شيكا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بتعليمات من جهات أمنية، أما الأشخاص اللذين يطالبون بتشريح جثته لاتهامهم ببيع كليته، فعليهم أولًا إثبات تلك الأقاويل وحينها الجهات المختصة سوف تتخذ اللازم".

علاقة وفاء عامر بإبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي

وأخيرًا، لم تطل الاتهامات هبة التركي زوجة اللاعب فقط، بل ارتبط بالقضية الممثلة وفاء عامر، التي كانت تربطها علاقة مع اللاعب وزوجته قبل وفاته، وظهرت في جنازته رفقة زوجة ابراهيم شيكا.

حيث ألقى رواد السوشيال ميديا اتهامات لوفاء عامر بأن لها دورًا في القضية المثارة حول تجارة الأعضاء، مدللين بذلك علاقتها باللاعب وزوجته.

وقال محامي هبة التركي عن هذه الأقاويل عبر مصراوي: "وفاء عامر تم ربط اسمها بالقضية دون وجه حق، وهي كانت من الأشخاص الداعمين لإبراهيم شيكا".

وواصل: "الأستاذة وفاء عامر، ساعدت الراحل ابراهيم شيكا أثناء مرضه، سواء بمالها الخاص أو من خلال جمع تبرعات".

آخر مستجدات قضية إبراهيم شيكا وجدل سبب وفاته

أكد جلال صوابي محامي هبة التركي، أن النيابة العامة بدأت بالفعل في التحقيق بالبلاغات التي تم تقديمها ضد الأشخاص المجهولين الذين قاموا بالحملة ضد موكلته.

كما شهدت الأيام الماضية، خروج اللاعب إسلام رضا، أحد المقربين من اللاعب الراحل إبراهيم شيكا عن صمته وكشف بالأدلة عن السبب الحقيقي وراء وفاته.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

وكتب: "قسماً بالله العظيم، إبراهيم كان مصابًا بسرطان المستقيم، وكنت حاضرًا معه من أول لحظة تعب تقريبًا من سنتين، وبعد ما رجعت لإيطاليا، بعتلي كل الورق، وسألت أكتر من دكتور وأكدولي التشخيص".

وأضاف أن كل الشائعات التي تم ترويجها من قبل من وصفها بـ"مروجة الإشاعات" لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن شيكا توفي بكامل أعضائه.

