"خليل في الصدارة".. ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك والمصري

كتب : يوسف محمد

03:00 ص 05/04/2026
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري.

ويطمح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك والمصري

ويحتل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي خليل، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 11 هدف.

1- علي خليل، الزمالك، 11 هدف

2- جمال عبد الحميد، الزمالك، 9 أهداف

3- عبد الحليم علي، الزمالك، 8 أهداف

4- حسام حسن، الزمالك والمصري، 7 أهداف

5- حسن شحاتة، الزمالك، 6 أهداف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

ومباراة اليوم بين الفارس الأبيض والمصري، تعد هى المواجهة رقم 124 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا من قبل، في 123 مباراة سابقة.

وخلال 123 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، حقق الفارس الأبيض الفوز في 67 مباراة، تلقى الهزيمة في 25 مباراة وحضر التعادل في 31 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى المصري 177 هدفا وتلقت شباكهم 92 هدفا.

حكم مباراة الزمالك والمصري

ويذكر أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت أمس السبت 4 أبريل الجاري، تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة اليوم تحكيميا.

أقرأ أيضًا:

إبراهيم حسن: تلقينا عروضا للرحيل عن تدريب المنتخب.. وهدفنا إسعاد الجماهير المصرية

بدائل في أماكن متميزة.. هشام نصر يكشف تطورات أرض نادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شئون عربية و دولية

شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
شئون عربية و دولية

المرشد الإيراني "مجتبى" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق