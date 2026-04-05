أول تعليق من معتمد جمال بعد الفوز على المصري البورسعيدي في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 5 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة تحديد البطل بالدوري.

ويطمح نادي الزمالك، في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الزمالك والمصري

ويحتل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي خليل، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 11 هدف.

1- علي خليل، الزمالك، 11 هدف

2- جمال عبد الحميد، الزمالك، 9 أهداف

3- عبد الحليم علي، الزمالك، 8 أهداف

4- حسام حسن، الزمالك والمصري، 7 أهداف

5- حسن شحاتة، الزمالك، 6 أهداف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

ومباراة اليوم بين الفارس الأبيض والمصري، تعد هى المواجهة رقم 124 التي تجمع بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا من قبل، في 123 مباراة سابقة.

وخلال 123 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، حقق الفارس الأبيض الفوز في 67 مباراة، تلقى الهزيمة في 25 مباراة وحضر التعادل في 31 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى المصري 177 هدفا وتلقت شباكهم 92 هدفا.

حكم مباراة الزمالك والمصري

ويذكر أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت أمس السبت 4 أبريل الجاري، تعيين الحكم محمد معروف لإدارة مباراة اليوم تحكيميا.

